Varios estados republicanos buscan prohibir que niños indocumentados asistan a escuelas públicas

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de febrero 2025.- En varios estados de Estados Unidos, como Tennessee, los legisladores republicanos buscan prohibir que los menores de edad indocumentados tengan acceso a la educación en escuelas públicas.

“Las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras”, dijo el representante William Lamberth.

Por su parte, el gobernador de la entidad Bill Lee, aseguró que no ha revisado la propuesta de ley; no obstante, firmó otra para que estudiantes, a excepción de aquellos que no puedan demostrar su estatus legal, accedan a ayuda económica para estudiar en escuelas privadas.

Mientras tanto, en Indiana se presentó un proyecto para que los distritos escolares puedan negar la inscripción a estudiantes indocumentados, y de ser necesario, el fiscal general tendría la responsabilidad de defender a los colegios ante demandas.

Además, la iniciativa exige que las escuelas informen el número de sus alumnos sin papeles, su tasa de asistencia, si estudian inglés y cuántos profesores dan clases de manera bilingüe.

De igual forma, en Texas busca que los distritos escolares contabilicen, a partir del próximo curso, a los estudiantes indocumentados, con el objetivo de que el gobierno federal les envíe un reembolso del costo anual de la matrícula de dichos alumnos.

En Oklahoma el superintendente estatal republicano Ryan Walters se pronuncia porque los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o de estatus migratorio al momento de inscribirse. Cabe señalar que, no se prohibiría la matrícula a estos estudiantes, pero sí sí se obligaría a las escuelas a realizar censos.

Es de mencionar que esta medida ya fue aprobada; sin embargo, el gobernador Kevin Sitt sostiene que la detendrá al señalar que a quienes se debe perseguir es a quienes cometen delitos.