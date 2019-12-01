Va EU por Diosdado Cabello; ofrecen una recompensa de 25 mdd a cambio de información para su arresto

Washington, Estados Unidos, a 20 de agosto de 2025.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, dio a conocer que ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares, a cambio de información que lleve al arresto y/o condena de Diosdado Cabello Rondón, ministro de Interior de Venezuela, a quien acusan de presunta conspiración narcoterrorista.

Fue a través de un comunicado, que también indicaron que el gobierno estadunidense no reconoce a Nicolas Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en 2024 ni a Cabello como ministro del gobierno de Venezuela.

Asimismo, en el texto se acusa a Cabello Rondón de participar en una conspiración narcoterrorista entre el Cártel de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según el comunicado, entre los cargos que se le imputan también están la venta de sustancias ilícitas en grandes cantidades, ayuda para conseguir armas de uso militar para las FARC.

“…impulsar la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína e incitar a otros a participar en ella; vender grandes cantidades de cocaína previamente incautada a narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interferir con las investigaciones de narcotráfico y los casos penales pendientes en Venezuela y otros países; y ayudar a proporcionar a las FARC armas de uso militar, como ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipo explosivo”,