Uruguay expresa su preocupación por situación en Venezuela: "Latinoamérica es zona de paz"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 14:19:43
Montevideo, Uruguay, a 3 de enero 2026.- El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los “ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”.

En ese sentido, aseguró que América Latina y el Caribe son zonas “de paz”.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Asimismo, en la nota, el Gobierno uruguayo recalcó que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.

Por lo anterior, la nación sudamericana llamó a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a “hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”.

Finalmente, la Cancillería uruguaya informó que está en contacto permanente con el Consulado de Caracas, “pendiente de la situación” de los connacionales que se encuentran en Venezuela.

