Unión Europea manifiesta desacuerdo contra levantamiento de sanciones al diésel ruso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 13:48:52

Bruselas, Bélgica, a 10 de octubre 2026.- Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), consideró que levantar las sanciones sobre el diésel ruso solamente provocará que se extienda el conflicto militar entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, la diplomática originaria de Estonia mencionó que no es el momento correcto para aliviar la presión sobre Moscú.

"Suspender las sanciones sobre el diésel ruso le proporciona a Moscú más ingresos para hacer la guerra. Este no es el momento de aliviar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará", declaró a través de su cuenta de X.

En su mensaje, Kallas remarcó que los más recientes bombardeos del Kremlin han heridos a 80 civiles ucranianos. Además, recordó que en las últimas semanas, las Fuerzas Armadas rusas realizaron múltiples violaciones a territorios de países miembros de la Alianza del Atlántico Norte (NATO).

Igualmente, mencionó que la próxima semana, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE tratarán de imponer las sanciones más grandes contra Rusia, desde el inicio de la guerra.