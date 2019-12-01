Unión Europea acuerda dejar de importar gas natural ruso; dejará gradualmente el petróleo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 09:05:46

Bruselas, Bélgica, a 3 de diciembre 2025.- El Consejo de la Unión Europea y un equipo del Parlamento Europeo acordaron detener de manera permanente sus importaciones de gas natural desde Rusia, para finales de septiembre de 2027.

Además, negociaron el fin gradual de la compra de petróleo ruso, a fin de acabar con ellas para finales del mismo año.

Según la sede legislativa europea, las importaciones de gas natural licuado (GLN) se acabarían el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas de gasoducto finalizarían como muy tarde el 1 de noviembre de 2027.

En resumen, seis semanas después de que entre en vigor la regulación se prohibirán las importaciones de ambos tipos de gas, pero se iniciará un periodo de transición para contratos ya existentes: hasta abril (GLN) o junio (gasoducto) de 2026 para acuerdos de suministro a corto plazo cerrados antes de junio de 2025 y hasta el 1 de enero de 2027 para contratos de gas natural licuado a largo plazo.

Cabe mencionar que, Hungría, país miembro de la UE, pero aliado de Rusia, solicitó a la Comisión mantener sus compras de petróleo ruso, al argumentar que corre riesgo su seguridad energética, en ese sentido, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, ha abordado el asunto incluso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.