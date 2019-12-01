Ultiman a hija de aspirante republicano a la gubernatura de Minnesota; esposo sería el principal sospechoso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 11:46:08

Saint Cloud, Minnesota, Estados Unidos, a 10 de febrero 2026.- Hallie Marie Tobler, hija de Jeff Johnson, aspirante republicano a la gubernatura de Minnesota, fue encontrada sin vida dentro de su domicilio con múltiples heridas de arma blanca, confirmó el Departamento de Policía de Saint Cloud.

Según información oficial, la joven de 22 años de edad fue posiblemente atacada por su esposo, Dylan Michael Tobler, de 23 años, quien también fue localizado en el lugar con lesiones graves que ponían en riesgo su vida.

Además, las autoridades indicaron que la autopsia confirmó que las heridas de la víctima eran consistentes con un apuñalamiento múltiple, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo perpetrado por su pareja.

Por su parte, al enterarse de la noticia, Johnson suspendió su campaña política, mientras que el Partido Republicano expresó su conmoción y solidaridad con la familia, al señalar que “no hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que sentimos por Jeff y su familia”.