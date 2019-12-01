UE exige a Putin sentarse a negociar fin de la guerra con Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 10:17:58

Bruselas, Bélgica, a 28 de noviembre 2025.- La Unión Europea (UE), exigió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se siente en la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Ucrania.

"El mensaje de la Unión Europea a Moscú está muy claro. (La UE) está pidiendo a Moscú y a quien lidera el país, el presidente Putin, que venga a la mesa de negociación. Ese es el mensaje a Moscú", declaró la portavoz de la Comisión Europea (CE), Paula Pinho, en rueda de prensa.

La funcionaria se pronunció sobre el tema tras ser interrogada por el viaje a Moscú del primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Los periodistas presentes preguntaron si Budapest se puso en contacto con la Comisión Europea antes de desplazarse a Moscú y si el mandatario húngaro traslada un mensaje de la Unión Europea a la capital rusa.

Según fuentes, Orban se reunirá con su homólogo ruso con el objetivo de asegurar el suministro de gas y petróleo rusos a Hungría y abordar la situación de las negociaciones de paz en Ucrania.

Por su parte, el Kremlin informó que aceptó la propuesta de Hungría de acoger en Budapest las negociaciones de paz.