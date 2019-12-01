UE abre investigación contra X por imágenes sexualizadas de Grok

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 10:19:47

Bruselas, Bélgica, a 26 de enero 2026.- La Comisión Europea (CE), inició una investigación con la red social X, debido a la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de su inteligencia artificial, Grok.

A través de un comunicado, el organismo ejecutivo de la Unión Europea informó que examinará si la compañía propiedad del magnate Elon Musk cumple con sus obligaciones bajo las leyes digitales europeas.

“Estos riesgos parecen haberse materializado. Por ello, la Comisión investigará si X cumple con sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales para evaluar y mitigar riesgos sistémicos (…) y de producir y enviar a la Comisión un informe de riesgos ad hoc sobre las funcionalidades de Grok que tengan un impacto clave en el perfil de riesgo de X antes de lanzarlo”, señaló en la nota de prensa.

Cabe recordar que, incluso antes de iniciar con la investigación, la UE ya había ordenado a la red social X conservar toda su documentación interna relativa a Grok durante 2026.

Además, la Comisión Europea cree que, si da por probadas estas alegaciones, la red social infringiría varios artículos de la Ley de Servicios Digitales a la que está sujeta cuando opera en la región, incluidas algunas sobre la evaluación y mitigación de riesgos sistémicos para los ciudadanos europeos.