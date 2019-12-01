Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 13:19:06

Nueva Delhi, India, a 21 de octubre 2026.- El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Ucrania ya no existiría sin la ayuda de su país.

"Si no fuera por la asistencia de Estados Unidos, incluso bajo la Administración Trump, no habría Ucrania en este momento. Ucrania como Estado soberano no existiría", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense ante la prensa durante su viaje de trabajo en India.

Lo anterior lo declaró luego de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó restricciones en el suministro de inteligencia y retrasos en la entrega de interceptores por parte de la Unión Americana.

Además, el mandatario ucraniano denunció limitaciones en la asistencia estadounidense y las ha atribuido a una supuesta intención de Washington de forzar a su país a rendirse ante Rusia.

En ese sentido, el funcionario estadounidense negó que exista una directiva de su gobierno para afectar directamente a Kiev; no obstante, admitió las demoras en la entrega de interceptores por la evaluación de otras necesidades militares.