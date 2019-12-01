Ucrania prepara elecciones presidenciales en medio de guerra con Rusia y visita de Zelenski a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 14:51:08

Kiev, Ucrania, a 27 de diciembre 2025.- Las autoridades ucranianas se preparan para llevar a cabo las elecciones presidenciales del 2026, en medio de la guerra con Rusia y la visita del actual presidente, Volodimir Zelenski a Estados Unidos.

Los representantes de varios partidos celebraron su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos, por órdenes del mandatario ucraniano.

De acuerdo con el jefe de Estado, el país podría celebrar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos desarrollado conjuntamente por Ucrania y Estados Unidos y cualquier eventual concesión territorial a Rusia.

Cabe mencionar que la realización de los comicios en tiempos de guerra no es una opción popular entre la población, además de que las principales fuerzas políticas rechazan la idea.

No obstante, ante la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Kiev decidió abrirse a por lo menos explorar la posibilidad.