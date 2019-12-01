Ucrania no cederá territorio, asevera Zelenski; exige a Trump que Kiev participe en negociaciones

Ucrania no cederá territorio, asevera Zelenski; exige a Trump que Kiev participe en negociaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 13:15:55
Kiev, Ucrania, a 9 de agosto 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseveró que su país no cederá territorio a Rusia, como parte de un posible acuerdo de paz.

Lo anterior, horas después de que los gobiernos de Donald Trump y Vladimir Putin acordaran reunirse en Alaska el próximo 15 de agosto para tratar un posible alto al fuego.

En ese sentido, Kiev y múltiples aliados europeos exigieron que la administración de Zelenski, debe participar en las negociaciones de paz.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada", advirtió el mandatario. La guerra "no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", manifestó el mandatario ucraniano en redes sociales.

Cabe señalar que, al anunciar la reunión, el mandatario estadounidense comentó que muy probablemente "habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos".

"Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante", declaró Zelensky en redes sociales horas más tarde.

