Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 22:00:07

Kiev, Ucrania, 25 de noviembre de 2026.- Ucrania informó que logró derribar por primera vez un dron ruso de ataque con ayuda de un sistema láser, durante una operación para proteger una instalación importante de infraestructura.

El anuncio fue realizado por Serhii Beskrestnov, asesor del gobierno ucraniano en tecnologías de defensa, quien compartió un video del momento en que el equipo Blysk, desarrollado por la empresa Carmine Sky, interceptó un dron ruso tipo Geran, equipado con un motor a reacción.

De acuerdo con el funcionario, el sistema fue utilizado en condiciones reales de combate mientras protegía una instalación de infraestructura. El proyecto forma parte de un programa del gobierno ucraniano que busca desarrollar nuevas herramientas para defender al país de los ataques con drones.

Sin embargo, Beskrestnov aclaró que el equipo todavía se encuentra en fase de pruebas y que aún no es momento de hablar de una producción a gran escala. También señaló que desarrollar este tipo de tecnología representa un reto por su complejidad y elevado costo.

Asimismo, el sistema Blysk tiene un alcance de hasta un kilómetro y fue puesto en funcionamiento en Kiev a principios de noviembre. Su desarrollo cuenta con el respaldo del programa de Defensa Aérea Privada de Ucrania y del grupo tecnológico Brave1.