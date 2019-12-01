Kiev, Ucrania, a 25 de noviembre 2026.- La Inteligencia Militar Ucraniana (GUR), afirmó que destruyó un complejo aeroespacial ruso, a través de un ataque a larga distancia.
Según la información del organismo castrense, Rusia utilizaba dichas instalaciones para vigilar el espacio aéreo y exterior, así como para manejar sistemas antimisiles.
“Concretamente, el complejo era capaz de detectar aviones difíciles de observar y misiles de crucero en un radio de 2 mil 500 kilómetros”, se detalló en el boletín de prensa del GUR.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa ucraniano informó sobre un ataque contra la base aérea de Savasleyka, en la región rusa de Nizhni Nóvgorod.
En ese sentido, la dependencia mencionó que en ese sitio están habitualmente estacionados los aviones MiG-31K desde los que Moscú lanza misiles hipersónicos Kinzhal.
Desde el aeródromo atacado despegan habitualmente aviones que atacan Ucrania, aseguró el Ministerio.