Ucrania acusa a EU de afectar su defensa por restricciones a Starlink

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 22:30:18

Kiev, Ucrania, 14 de octubre de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Estados Unidos de poner en riesgo la defensa de su país por las restricciones en el servicio de internet satelital Starlink, utilizado por las fuerzas ucranianas para comunicarse durante la guerra contra Rusia.

El reclamo lo expresó este miércoles 14 de octubre, después de nuevos ataques de Rusia que dejaron al menos 15 personas muertas y daños en instalaciones de energía. Además, los ataques dejaron a más de 600 mil viviendas sin electricidad.

Zelenski expresó que los problemas con Starlink podrían dificultar la defensa de Ucrania ante los ataques y pidió que se restableciera el servicio. En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, expresó su preocupación por las consecuencias que esto podría tener.

Por su parte, el empresario Elon Musk aclaró que las restricciones corresponden a Starshield, un sistema controlado por el gobierno estadounidense, y no a decisiones de su empresa SpaceX.

Según autoridades ucranianas, los cambios en el servicio dificultan el uso de equipos que se desplazan a gran velocidad y que son utilizados para detener drones rusos. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que la conexión había mejorado, aunque se mantenía un límite de velocidad de unos 161 kilómetros por hora.

Un asesor de Zelenski mencionó que estas restricciones reducen la capacidad de Ucrania para defenderse de los drones rusos, incluidos los que funcionan con motores a reacción.