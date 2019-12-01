TV Azteca insiste en llevar juicio por deuda multimillonaria en Nueva York a México

Nueva York, Estados Unidos, a 23 de enero 2026.- La empresa TV Azteca y sus acreedores en Estados Unidos no lograron llegar a un acuerdo para resolver de manera rápida el conflicto por una emisión de bonos que la televisora dejó de pagar en 2020 y que involucra una deuda que ronda 600 millones de dólares.

Por lo anterior, a través de una carta enviada por la defensa de Grupo Salinas, a la jueza encargada del caso, Barbara Moses del tribunal en Nueva York, la televisora insistió en que el impago se discuta en tribunales mexicanos.

TV Azteca dejó de pagar sus bonos desde hace cinco años y busca usar sus litigios en 2025 como excusa en el proceso en Estados Unidos, de acuerdo con lo consignado por sus acreedores en el documento judicial.

En la carta, la defensa de Grupo Salinas agregó que la mayoría de los demandantes adquirieron sus bonos con un descuento significativo, en algunos casos mayor a 60 por ciento del valor nominal, y que “pretendían recuperar valor más allá de su inversión principal, incluyendo la búsqueda de control o participación en la propiedad” de la televisora.

Cabe señalar que, el equipo legal del conglomerado acusó que algunos de sus acreedores “conspiraron con la presidenta de México para manipular una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una disputa fiscal que involucra a ciertas empresas afiliadas a Ricardo Salinas”, según la contraparte, The Bank of New York Mellon.

“Además de su demanda de terceros contra Cyrus y Contrarian (un par de fondos que reclaman el pago a la televisora), los demandados han argumentado que esta conducta les permite invocar la defensa de imposibilidad de Nueva York porque les dificultó el pago de los pagarés”, apuntó el equipo de litigantes que lidera la demanda contra Tv Azteca.