“Tu ropa estará en la calle”: esposo confronta a su pareja afuera de un motel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:01:29

Ciudad de México, 10 de abril del 2026.- Un video que muestra el momento en que un hombre confronta a su pareja afuera de un motel se ha vuelto tendencia en redes sociales, generando miles de reacciones entre usuarios.

En la grabación se observa a una mujer y un hombre acercándose al portón del establecimiento, cuando de pronto son interrumpidos por los gritos de quien graba la escena, presuntamente el esposo de la mujer, que decidió seguirla tras sospechar de una posible infidelidad.

Visiblemente molesto, el hombre reclama a su pareja y le advierte que al regresar a casa encontrará su ropa y maletas en la calle, mientras ella intenta explicar la situación.

Ante el reclamo, la mujer entra en pánico y asegura que todo se trata de un malentendido, afirmando que acudió al lugar por cuestiones de trabajo y que el hombre que la acompañaba es solo un compañero de oficina.

El video ha generado debate entre internautas, quienes discuten sobre la forma en que el esposo decidió confrontarla y la versión que dio la mujer para justificar su presencia en el motel.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el hecho, aunque por el acento que se escucha en el video se presume que fue grabado en algún país de Sudamérica.