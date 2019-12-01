Trump y Xi anuncian acuerdos comerciales y reducen guerra arancelaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 10:48:36
Busan, Corea del Sur, a 30 de octubre 2025.- Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos y China, respectivamente, anunciaron que llegaron a varios acuerdos comerciales entre los que se encuentran rebajas de aranceles, levantamiento de restricciones a exportaciones y el acercamiento en asuntos como Ucrania.

A bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense calificó la reunión llevada a cabo con su homólogo chino, en Busan, Corea del Sur, como un “12 de 10”.

Por su parte, el líder asiático señaló que tendió la mano a Trump para la cooperación y, sin entrar en valoraciones sobre la reunión, urgió a Washington a centrarse en el largo plazo para evitar “caer en un círculo vicioso de represalias”.

China “nunca busca desafiar ni reemplazar a ningún país”, dijo Xi, según informó la agencia oficial Xinhua tras el encuentro.

Mientras tanto, el jefe de Estado estadounidense informó de su decisión de reducir del 20 al 10 por ciento los aranceles impuestos a China en represalia por el tráfico de fentanilo -de cuyo origen culpa al gigante asiático- por la disposición a colaborar del Gobierno chino.

“Acordamos que él va a trabajar muy duro para detener el flujo. Va a trabajar muy duro en los precursores, y creo que vamos a ver acciones reales”, enfatizó el presidente Trump.

