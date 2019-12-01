Trump vuelve a reclamar el Premio Nobel de la Paz: "quizás evité la destrucción del Mundo", asevera

Trump vuelve a reclamar el Premio Nobel de la Paz: "quizás evité la destrucción del Mundo", asevera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 11:47:12
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Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que él debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz,  tal y como lo mencionó el año pasado.

El mandatario estadounidense aseguró que en lo que va de su segundo mandato resolvió ocho conflictos bélicos internacionales y aseveró lo siguiente: “he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear”, según un video difundido por el medio árabe Al Jazeera.

Igualmente, el líder republicano consideró que sería un “gran descrédito” para el comité del Premio Nobel de la Paz no concederle el galardón este año y aseguró que “tienen fama de no dárselo a gente” como él.

Cabe mencionar que el jefe de Estado se encuentra entre los 287 candidatos nominados a uno de los galardones de mayor prestigio a nivel global.

Sin embargo, el presidente Trump admitió que duda de la decisión final del grupo de especialistas encargado de la deliberación.

“Lo reciba o no, he hecho mucho más” que otros presidentes, cerró el mandatario.

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