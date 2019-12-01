Trump vuelve a presumir arancel de 25% a autos fabricados en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 12:47:06

Lubbock, Texas, Estados Unidos, a 28 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió el arancel del 25% a los automóviles fabricados en México, al tiempo que aseguró que su política comercial ha enriquecido al país.

Durante un mitin en Lubbock, Texas, el mandatario estadounidense consideró que las empresas dejaron la República Mexicana para invertir en su nación.

En ese sentido, ejemplificó el caso de Toyota, marca que invierte 3 mil 600 millones de dólares para trasladar producción de México a Texas, situación que atribuyó a su advertencia de que las compañías no podrían fabricar vehículos en las naciones nortemaericanas e ingresarlos al mercado estadounidense sin pagar aranceles.

Cabe recordar que el Gobierno mexicano calificó de “unilateral” dicha medida comercial adoptada por la Administración Trump y, en consecuencia, el pasado 19 de octubre, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, presentó argumentos técnicos para solicitar una reducción de los aranceles.

“Esperaríamos que antes de que termine el año tengamos una buena respuesta”, declaró el funcionario federal.