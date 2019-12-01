Trump viajará a Egipto para presenciar firma de acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 13:17:51
Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio  a conocer que viajará a Egipto para estar presente en la firma del acuerdo entre Israel y el grupo extremista que controla la Franja de Gaza.

"Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial", declaró durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

En ese sentido, el mandatario estadounidense indicó que todos los rehenes que se mantiene bajo custodia de Hamás, serán liberados, aunque no informó sobre una fecha exacta.

"Pusimos fin a la guerra en Gaza y, de forma mucho más amplia, creamos paz, y creo que va a ser una paz duradera, ojalá una paz eterna para Medio Oriente", expresó el líder republicano.

Por otra parte, el jefe de Estado agradeció la colaboración varios países para impulsar su plan de paz en Gaza.

Dentro de las naciones que nombró se encuentran Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y la misa Franja de Gaza.

Noventa Grados
