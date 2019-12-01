Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 16:44:57

Washington, Estados Unidos, a 20 de noviembre de 2026.- El posible acuerdo comercial entre México y Estados Unidos estaría próximo a concretarse, de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que las negociaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzan, aunque mantiene sus exigencias para modificar el balance comercial entre ambos países y atender el tema de seguridad relacionado con el narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que sostuvo una reunión con Sheinbaum en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China, donde abordaron las condiciones del intercambio comercial y los asuntos pendientes entre ambas naciones.

Trump manifestó su inconformidad por el superávit comercial que México mantiene frente a Estados Unidos y señaló que planteó a la presidenta mexicana la necesidad de modificar esta situación, al considerar que su país no puede continuar con ese desequilibrio.

Además, el republicano señaló que las conversaciones también incluyen temas de seguridad y reiteró sus cuestionamientos sobre la presencia y operación de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Por su parte, Sheinbaum informó previamente que durante el encuentro bilateral se registraron avances en las negociaciones, particularmente en la revisión de aranceles aplicados a productos como vehículos, acero y aluminio.

Ambos mandatarios prevén reunirse nuevamente en diciembre, durante las actividades de la cumbre del G20 en Miami, Florida, donde buscarían avanzar en los pendientes y explorar la posibilidad de concretar el acuerdo comercial.