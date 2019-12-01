Trump suspende el programa de lotería de "green cards"; sospechoso de tiroteo en Brown entró al país de esa forma

Trump suspende el programa de lotería de "green cards"; sospechoso de tiroteo en Brown entró al país de esa forma
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 12:28:10
Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump suspendió el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente ("green cards") con el que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown entró a Estados Unidos.

Dicha mecánica de Visas de Diversidad (DV1) facilita la residencia a personas de países con bajo índice de inmigración a la Unión Americana.

En ese sentido, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, indicó en su cuenta oficial de X, que el presunto tirador, Claudio Manuel Neves Valente, portugués de 48 años, entró a territorio estadounidense a través del DV1 en 2017 y recibió una "green card".

Además, refirió que por orden del líder republicano, instruyó "de inmediato" al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos que suspenda dicho programa "para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso".

Cabe mencionar que el presunto asesino fue encontrado sin vida el pasado 18 de diciembre dentro de un almacén en Salem, Nuevo Hampshire, en donde los agentes indicaron que se suicidó.

