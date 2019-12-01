Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC; buscaría nuevos tratados con México y Canadá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 07:58:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de diciembre 2025.- El presidente Donald Trump dejó entrever que posiblemente dejará que expire el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en busca de llegar a nuevos acuerdos con sus vecinos norteamericanos.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, declaró el mandatario estadounidense en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Asimismo, en el encuentro con medios de comunicación, el líder republicano acusó a México y Canadá de “aprovecharse de la situación” y señaló que en el pasado su país tenía “gente estúpida al mando”.

“México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando”, agregó.

Cabe mencionar que el T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden por otros 16 años, hasta 2042, o si lo revisan de forma anual hasta 2036, cuando finalizaría el T-MEC.