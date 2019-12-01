Trump sube el tono contra Irán; asegura que el país "podría ser arrasado en una sola noche"

Trump sube el tono contra Irán; asegura que el país "podría ser arrasado en una sola noche"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 14:19:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana”, fecha en la que se cumple el ultimátum que impuso para que se reabra el Estrecho de Ormuz.

“El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca.

En la previa, el líder republicano indicó en redes sociales que la República Islámica tiene hasta las 20:00 horas del 7 de abril  de Washington D.C. para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EEUU bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa en la sede presidencial, el jefe de Estado alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

El presidente Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra aparatoso choque en la carretera a Los Cues de Pedro Escobedo, Querétaro
En prisión por homicidio doloso ocurrido en la colonia Felipe Carrillo Puerto en Querétaro
Vinculan a proceso al "Comandante H" por desaparición forzada
Indagan secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán
Más información de la categoria
Indagan secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán
Protesta de comuneros de Arantepacua causa caos en Morelia; tensión, vehículos incendiados y alerta en negocios
Encuentran nueve fosas clandestinas en Sonora
Señalan a médico en Sonora por sueros vitaminados ligados a seis muertes
Comentarios