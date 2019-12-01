Trump sube el tono contra Irán; asegura que el país "podría ser arrasado en una sola noche"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 14:19:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana”, fecha en la que se cumple el ultimátum que impuso para que se reabra el Estrecho de Ormuz.

“El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca.

En la previa, el líder republicano indicó en redes sociales que la República Islámica tiene hasta las 20:00 horas del 7 de abril de Washington D.C. para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EEUU bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa en la sede presidencial, el jefe de Estado alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

El presidente Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.