Trump se pronuncia sobre nuevo cierre del Estrecho de Ormuz: "no puede chantajearnos", asevera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 14:48:46

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “no nos puede chantajear”, en referencia al nuevo cierre del Estrecho de Ormuz.

“(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos”, afirmó el mandatario estadounidense durante un evento en el Despacho Oval

Asimismo, resaltó que existen “conversaciones positivas” entre las administraciones de ambos países para llegar a un acuerdo de paz.

“Estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listillos, tal como han venido haciendo durante 47 años (…) Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme”, aseguró el líder republicano.

Por otra parte, Trump indicó que la República Islámica ya no “tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes” y aclaró que lo que han logrado en el país persa podría llamarse “un cambio de régimen forzado”.