Trump sancionará con arancel del 25% a países que hagan negocios con Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 08:39:32

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento a todos los países que hagan negocios con Irán.

Al respecto, el mandatario estadounidense indicó en su plataforma Truth Social que “esta orden es inmediata y final”.

El líder republicano explicó que todas las naciones que tengan una relación económica con Teherán pagarán una tarifa del 25 por ciento en todas sus transacciones con la Unión Americana.

La advertencia de Trump llega después de que, según el medio digital Axios, el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de EEUU para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia de prensa que su jefe de Estado no descarta acciones militares en el país asiático.