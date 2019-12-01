Trump revela que sostuvo "llamada infructuosa" con Maduro

Trump revela que sostuvo "llamada infructuosa" con Maduro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:50:43
Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que “muy recientemente” sostuvo una llamada telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; sin embargo, dijo que esa comunicación resultó “infructuosa”.

“Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, dijo el mandatario estadounidense a medios de comunicación desde su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Florida.

Cabe mencionar que el líder republicano comentó en compañía del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que la semana pasada las Fuerzas Armadas de su país desplegadas en el mar Caribe, atacaron una instalación de alta importancia en territorio venezolano.
“Fue a lo largo del litoral…  Cargan los barcos con drogas. Así que atacamos todas los barcos, y ahora atacamos la zona. Es la zona de operaciones, ahí es donde operan y esa zona ya no existe”, añadió el magnate inmobiliario.

