Trump retira aranceles de 50% a productos canadienses en vísperas de elecciones en EU

Washington, Estados Unidos, a 23 de octubre de 2026.- A pocos días de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump modificó los aranceles impuestos a mercancías procedentes de Canadá y autorizó exenciones para determinados productos agrícolas, forestales e industriales, una decisión que podría aliviar los costos de empresas y productores estadounidenses afectados por la disputa comercial entre ambos países.

El decreto firmado este viernes contempla retirar el gravamen del 50 por ciento a productos como láminas de madera contrachapada, ciertos artículos de papel, maquinaria, equipos de refrigeración y materiales utilizados para el embalaje. Los cambios entrarán en vigor el próximo 30 de octubre, de acuerdo con la Casa Blanca.

La medida representa un posible beneficio para los productores del estado de Maine, donde la senadora republicana Susan Collins busca la reelección frente al demócrata Troy Jackson. La legisladora había solicitado al gobierno federal revisar los impuestos comerciales debido a las afectaciones que provocan a agricultores y empresas locales.

Collins señaló que las exenciones favorecerán a sectores dedicados a la producción de arándanos, papas, manzanas y algas, cuyos procesos dependen de maquinaria especializada y materiales provenientes de Canadá que resultan difíciles de sustituir por proveedores estadounidenses.

Sin embargo, la modificación no implica el fin de las tensiones comerciales. La administración de Trump también incorporará otros productos canadienses a la lista de mercancías sujetas al arancel del 50 por ciento, entre ellos alfombras, determinadas válvulas, artículos de limpieza, cacao en polvo y algunos equipos de aire acondicionado.

El conflicto entre Washington y Ottawa se intensificó después del fracaso de las negociaciones comerciales durante el verano. Canadá respondió a los gravámenes estadounidenses con impuestos equivalentes sobre importaciones provenientes de su vecino, lo que provocó nuevas medidas de represalia por parte de Trump.

En este contexto, el gobierno estadounidense sostiene que los ajustes buscan proteger a sus agricultores, industrias y trabajadores, mientras que las próximas elecciones del 3 de noviembre colocan la política comercial en el centro de la disputa electoral por el control del Congreso.

La relación económica entre ambos países mantiene una fuerte interdependencia, por lo que las restricciones comerciales han generado presiones para empresas y sectores productivos que dependen del intercambio transfronterizo. Aunque Trump aseguró que Canadá trabaja en un posible acuerdo, hasta el momento no se ha anunciado una solución definitiva al conflicto.