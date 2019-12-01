Trump reitera que EEUU necesita controlar Groenlandia "por motivos de seguridad nacional"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 13:46:26

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país necesita controlar Groenlandia por "motivos de seguridad nacional".

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dan luego de que la presencia de Jeff Landry, su enviado especial en la isla más grande del mundo, provocará la molestia de las autoridades groenlandesas y danesas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el líder republicano ha comentado en reiteradas ocasiones que la Unión Americana necesita ese territorio autónomo estratégicamente situado y rico en recursos naturales para garantizar la protección del país, e incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para anexionarlo.

Si miras Groenlandia, si observas la costa de arriba abajo, verás barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla", aseveró el jefe de Estado.

En ese sentido, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijeron que la isla solamente le pertenece a sus pobladores.

"No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional", afirmaron. "Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta".