Trump recula y asevera que Ucrania puede recuperar territorio ocupado por Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 07:40:36
Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cambió su postura y afirmó que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, podría recuperar el territorio ocupado por Rusia durante el conflicto bélico que inició en 2022.

Además, a través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que la Rusia de Vladimir Putin está “en graves problemas económicos” y es momento de que Kiev actúe.

“(Ucrania) tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”, aseveró el líder republicano.

Las declaraciones del jefe de Estado se dan tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en Nueva York, al margen de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con la titular del Ejecutivo comunitario de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”, manifestó el presidente Trump.

Algunos expertos consideraron que la publicación del mandatario de Washington refleja un posicionamiento de abandonar los esfuerzos de paz entre ambos países y de dejar las negociaciones para terminar con el conflicto bélico a los países involucrados, así como a la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

