Trump recibe a Netanyahu tras Asamblea General de la ONU; tratarán acuerdo en Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 11:16:47

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y mencionó que tiene “mucha confianza” en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Ambos jefes de Estado sostuvieron una reunión privada en la Casa Blanca, compartieron el almuerzo y después ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.

De acuerdo con fuentes cercanas, durante su quinta reunión del año, Trump y Netanyahu bordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Cabe señalar que esta reunión se da tras la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que aparentemente, varias naciones miembro optaron por alejarse del Estado judío en el tema de su ofensiva en Gaza.

En ese sentido, 10 nuevos países, entre ellas las potencias europeas Francia y Reino Unido, reconocieron al Estado palestino. Además, durante la participación del premier israelí, la gran mayoría de las delegaciones abandonaron el reciento y se negaron a escuchar su informe.