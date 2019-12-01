Trump rebautiza el Centro Kennedy; aquí te decimos el nuevo nombre del recinto cultural

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 14:44:43
Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebautizó el Centro Cultural Kennedy, ubicado en la ciudad de Washington D. C., por lo que ahora el recinto llevará el nombre Centro Trump-Kennedy.

Al respecto, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anunció que la junta directiva del principal espacio para artes escénicas en el país, la cual es presidida por el mandatario estadounidense, votó “unánimemente” para cambiar el nombre del teatro.

Según la funcionaria pública, el cambio se debe a "la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio".

"¡Felicidades al presidente Donald J. Trump, y también al presidente Kennedy, porque este será un equipo verdaderamente excepcional en el futuro!", agregó Leavitt en un mensaje publicado en redes sociales.

Cabe mencionar que el nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley, de manera que un cambio de estas características debería pasar por el Congreso.

