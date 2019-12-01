Trump promovería a Gianni Infantino para dirigir la ONU, según reporte

Washington, Estados Unidos, a 21 de julio de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría respaldando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como posible candidato para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con información publicada este martes por el diario New York Post, que cita a personas cercanas al mandatario.

Según el reporte, Trump considera que el dirigente suizo, de 56 años, cuenta con reconocimiento internacional y la capacidad de generar consensos entre distintos actores, percepción que se habría fortalecido a raíz de la relación que ambos desarrollaron durante la organización del Mundial de 2026.

El próximo titular de la ONU será designado este año para sustituir al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de diciembre. El proceso establece que el aspirante debe recibir primero la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos posee poder de veto, y posteriormente obtener la aprobación de la Asamblea General.

La eventual propuesta contrasta con la postura que Trump ha mantenido hacia el organismo internacional durante sus dos periodos en la Casa Blanca, caracterizada por críticas al multilateralismo y decisiones como el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el anuncio de la salida de la Organización Mundial de la Salud y el abandono del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

De acuerdo con el New York Post, la cercanía entre Trump e Infantino se consolidó durante la celebración del Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, donde ambos coincidieron en diversos actos oficiales. Además, en diciembre pasado, el presidente estadounidense recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA, entregado por el organismo que encabeza el dirigente suizo.