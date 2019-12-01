Trump prevé hablar con Putin por caso de peste neumónica en Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 21:36:23

Washington, Estados Unidos, a 6 de octubre de 2026.- La preocupación internacional por un posible caso de peste neumónica en Siberia llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a anunciar que sostendrá próximamente una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para conocer la situación y las medidas implementadas por Moscú.

Trump informó que la llamada se realizará “muy pronto”, aunque no precisó la fecha. Desde la Casa Blanca, señaló que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre el caso y adelantó que podrían ofrecer más información durante este miércoles.

El caso que generó la atención internacional se relaciona con la muerte de una trabajadora de 28 años de un instituto especializado en investigaciones sobre la peste en la región de Irkutsk, Siberia. Las circunstancias de su fallecimiento todavía son objeto de investigación.

Ante la situación, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a Rusia mayor transparencia y que comparta información sobre lo ocurrido. Funcionarios de Washington, incluidos especialistas en salud, mantienen comunicación con autoridades rusas desde la semana pasada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también mantiene seguimiento del caso. El organismo señaló que, con la información disponible, el riesgo para Europa es considerado muy bajo, mientras continúa verificando los datos proporcionados por las autoridades rusas.

Por su parte, Rusia ha rechazado versiones sobre la imposición de nuevas restricciones sanitarias en Irkutsk y sostiene que la situación epidemiológica permanece estable. La investigación continúa para determinar las causas del fallecimiento y establecer si existe algún riesgo de propagación.