Trump pide cárcel para alcalde de Chicago y gobernador de Illinois por "falta de cooperación"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 07:57:57

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió cárcel para el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, así como para JB Pritzker, gobernador de Illinois, ambos d extracción demócrata, por su “falta de cooperación” para impedir las protestas contra las redadas migratorias.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense acusó a los dos políticos de izquierda de “no proteger a los agentes” del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!", declaró el líder republicano.

Cabe señalar que, el gobierno federal desplegó al menos 200 elementos de la Guardia Nacional en Chicago, como parte de su estrategia contra la inmigración.

Por lo anterior, los alrededores del centro de detención de ICE en las afueras de la Ciudad de los Vientos, se convirtieron en un lugar donde se desarrollan protestas diariamente, en las que los activistas intentan bloquear el paso de los vehículos oficiales.