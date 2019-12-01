Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 12:28:57

Estados Unidos, a 26 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, detener las agresiones militares contra territorios europeos, con el objetivo de facilitar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Trump informó este jueves 26 de noviembre que planteó la petición durante las conversaciones que sostuvo con Putin en China. A través de una publicación en su red social Truth Social, expresó su deseo de que Rusia y Ucrania lleguen pronto a un acuerdo.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron un día después de su reunión con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), realizada en Florida.

Tras el encuentro del miércoles 25 de noviembre, ambos emitieron un pronunciamiento en el que señalaron que Rusia debe evitar acciones que puedan extender la guerra, independientemente de que exista o no intención de ampliar el conflicto.

Por otra parte, Jared Kushner, enviado especial de Trump, señaló que las disputas territoriales representan uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania.

En una entrevista con el podcast alemán MD Meets, Kushner habló sobre las reuniones que sostuvo con Putin junto con Steve Witkoff, también enviado del mandatario estadounidense.

El funcionario reconoció que las conversaciones sobre los territorios del este de Ucrania reclamados por Moscú continúan sin avances, pese a las horas de diálogo con el presidente ruso y su equipo.