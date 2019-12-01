Trump pide a Netanyahu que sean "más discretos" en sus ofensivas contra Líbano para “facilitar el diálogo”

Trump pide a Netanyahu que sean "más discretos" en sus ofensivas contra Líbano para “facilitar el diálogo”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:17:19
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Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump le pidió al primer ministro de Israel, Benajmín Netanyahu que  sean “más discretos” con las operaciones militares contra Líbano para facilitar las conversaciones entre su administración e Irán.

Durante una entrevista para la cadena NBC News, el mandatario estadounidense declaró que el jefe del Estado judío reducirá los ataques en Beirut como parte de la tregua de dos semanas que acordó con Teherán.

En ese sentido, el líder republicano añadió que se siente “muy optimista” con la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz con la República Islámica después del alto al fuego.

Asimismo, el presidente Trump dijo a la cadena que  los líderes iraníes son “mucho más razonables” en privado, pero amenazó que si no alcanzan un acuerdo va a ser “muy doloroso”.

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