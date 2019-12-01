Trump ordena empezar a probar las armas nucleares "inmediatamente"

Trump ordena empezar a probar las armas nucleares "inmediatamente"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 07:54:17
Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó empezar a probar “inmediatamente” el arsenal nuclear estadounidense, luego de que Rusia realizara maniobras con su nuevo dron submarino.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo el mandatario estadounidense a través de su plataforma Truth Social.

De igual forma, en su mensaje el líder republicano recalcó que la Unión Americana tiene “más armas nucleares que cualquier otro país“, seguido por Rusia y China en un “distante” tercer lugar.

El anuncio del jefe de Estado llegó después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

De acuerdo con el líder ruso, durante esos ejercicios “de rutina”, su ejército lanzó un misil balístico intercontinental Yars -de hasta 12 mil kilómetros de alcance- desde el cosmódromo de Plesetsk, que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

