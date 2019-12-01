Trump ordena despliegue de tropas en Portland, Oregon; autoriza uso de “fuerza total”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 14:50:15

Portland, Oregon, Estados Unidos, a 27 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que por petición de la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, decidió desplegar tropas en la ciudad de Portland, Oregón.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que dicha ciudad está “devastada por la guerra”, por lo que instruyó al jefe del Pentágono, Pete Hegseth que enviará al Ejército.

“A petición de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”, escribió el líder republicano.

Cabe mencionar que se trata de la cuarta ocasión que el jefe de Estado despliega a personal militar, lo hizo antes en Los Ángeles, California, Washington D. C. y Memphis, Tennessee.

La orden del presidente Trump, se da después de varias jornadas de protestas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en Portland.