Citricultores de Apatzingán exigen acción ante la creciente inseguridad:

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 12:08:23

Apatzingán, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- En los municipios de Apatzingán y Buenavista, la crisis de inseguridad se intensifica, limitando las libertades de la población, apuntó Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores. Fue a través de sus redes sociales donde el productor nuevamente levantó la voz.

El representante limonero llamó a la ciudadanía a fortalecer espacios seguros que les permitan la continuidad de sus actividades agrícolas.

"Identifiquemos y fortalezcamos espacios seguros y rutas seguras que nos permitan dar continuidad a nuestras actividades agrícolas y, al mismo tiempo, conservar momentos de convivencia y esparcimiento familiar, tan necesarios en estos tiempos", expresó en su mensaje de Facebook.

Indicó que, mientras el Estado Mexicano no implemente una estrategia integral para detener la violencia, los pobladores de la Tierra Caliente michoacana continuarán siendo víctimas de los grupos delictivos que se mantienen en conflicto desde el año 2023.

"Los habitantes seguiremos siendo víctimas de un entorno que limita nuestras libertades y pone en riesgo la vida cotidiana", manifestó.