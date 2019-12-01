Trump ordena despliegue de agentes federales en Washington D. C. para frenar ola de crímenes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:31:36
Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó el despliegue de agentes federales en la ciudad de Washington D. C.

Lo anterior, para hacer frente a lo que él considera es una ciudad plagada de crímenes y que es muy permisiva con los delitos.

La orden del mandatario estadounidense se dio después de que amenazara con tomar control federal del distrito capitalino, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso después de casi 200 años.

"El presidente Trump ha ordenado el incremento de fuerzas federales para proteger a ciudadanos inocentes. Desde esta noche no hay un sitio seguro para los criminales violentos en DC", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El pasado 7 de agosto, en un evento con personal militar en la sede presidencial, el líder republicano amenazó con desplegar a la Guardia Nacional y tomar el control de la policía capitalina.

El mandatario estadounidense ha vuelto a insistir en este tema después de que un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) recibiera una paliza hace unos días.

