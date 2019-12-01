Trump ordena a Venezuela romper relaciones con Rusia, Cuba, China e Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 12:17:55

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al gobierno interino de Venezuela que rompa relaciones económicas con Cuba, Rusia, China e Irán.

La Cadena ABC reportó que el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, informó al Congreso que no se le permitirá a la nación sudamericana extraer más petróleo hasta que cumpla con otras demandas. “Primero, el país debe sacar a China, Rusia, Irán y Cuba y romper relaciones económicas”,

“Venezuela debe acordar ser socio exclusivo de Estados Unidos en la producción de petróleo y favorecer a Estados Unidos cuando vende crudo pesado”, subrayaron los legisladores cuestionados sobre el tema.

Además, le exigió a la administración de Delcy Rodríguez que canalice todos los ingresos petroleros a cuentas bancarias controladas por Washington, adquiera en Estados Unidos todos los productos que necesite y entregue el crudo almacenado existente.

“Continuamos en coordinación cercana con las autoridades interinas y sus decisiones siguen siendo dictadas por Estados Unidos de América”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Además, la funcionaria aseguró que la Unión Americana ya comenzó con la comercialización del petróleo venezolano a compradores internacionales y que “toda ganancia de la venta primero se depositará en cuentas bancarias estadounidenses para después ser compartida en beneficio de los pueblos estadounidense y venezolano”.

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, aclaró en una conferencia en la materia que este plan continuará de manera “indefinida”.