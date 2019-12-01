Trump ordena a Fuerzas Armadas atacar a organizaciones criminales extranjeras: NYT

Trump ordena a Fuerzas Armadas atacar a organizaciones criminales extranjeras: NYT
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 10:16:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de agosto 2025.- De acuerdo con el diario The New York Times, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva al Departamento de Defensa para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertas organizaciones criminales de América Latina, que considera como agrupaciones terroristas.

De acuerdo con la nota periodística publicada el 8 de agosto de este año, se indicó que la orden proporciona “una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles”, apuntó el medio neororquino.

Asimismo, el NYT recalcó que militares de Estados Unidos han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a dichos grupos del crimen organizado.

El diario estadounidense enfatizó que “ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, como si se consideraría ‘asesinato’ si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente”.

Por su parte, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, señaló al medio que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Accidente en la Siglo XXI deja tres heridos
Aprehenden a presunto violador una niña de 11 años en La Piedad, Michoacán
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
En riña ultiman a una persona en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Subasta de bienes del Indep recauda más de 40 millones de pesos
Comentarios