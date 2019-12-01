Trump ordena a Fuerzas Armadas atacar a organizaciones criminales extranjeras: NYT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 10:16:25

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de agosto 2025.- De acuerdo con el diario The New York Times, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva al Departamento de Defensa para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertas organizaciones criminales de América Latina, que considera como agrupaciones terroristas.

De acuerdo con la nota periodística publicada el 8 de agosto de este año, se indicó que la orden proporciona “una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles”, apuntó el medio neororquino.

Asimismo, el NYT recalcó que militares de Estados Unidos han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a dichos grupos del crimen organizado.

El diario estadounidense enfatizó que “ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, como si se consideraría ‘asesinato’ si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente”.

Por su parte, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, señaló al medio que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”.