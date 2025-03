Trump niega desencuentro entre Elon Musk y Marco Rubio

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de marzo 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump rechazó los rumores sobre un supuesto “choque” entre el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con el medio estadounidense The New York Times (NYT), el magnate sudafricano discutió con el ex congresista y con el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante un encuentro en la Casa Blanca.

El desencuentro se habría generado porque, el dueño de Tesla y SpaceX le reclamó a Rubio por haber despedido a “nadie” en los primeros 45 días del segundo mandato de Donald Trump, a lo que el secretario de Estado presuntamente respondió que mil 500 funcionarios aceptaron la jubilación anticipada y cuestionó sarcásticamente si debía recontratarlos para despedirlos nuevamente de una forma más “espectacular”.

Además, según el medio citado, el jefe de Trasporte acusó al DOGE de haber intentado despedir a controladores de tráfico aéreo vitales, acusación que Musk habría tachado de mentira.

Por lo anterior, al ser cuestionado sobre el tema por periodistas, el republicano rechazó que hayan ocurrido dichas disputas y aseguró que los funcionarios “se llevan fantásticamente bien”.