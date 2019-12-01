Trump niega bajas estadounidenses en conflicto con Irán; información oficial confirma 23 muertes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 11:50:11

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su país haya sufrido bajas a causa del conflicto bélico en Medio Oriente que inició el pasado 28 de febrero.

No obstante, las cifras del Departamento de Guerra indican que 23 militares han perdido la vida, ya sea en combate o por diferentes situaciones.

“No hemos perdido un soldado, en los últimos seis o siete meses”, dijo el mandatario estadounidense a medios de comunicación.

Cabe destacar que el líder republicano ha participado en algunas ceremonias en honor a los soldados caídos durante la guerra contra Irán.

Por ejemplo, el 7 de marzo acudió a la base aérea de Dover, en Delaware, para rendir honores a seis militares muertos en un ataque iraní con drones contra una instalación estadounidense en Kuwait.

Mientras que, el 22 de julio estuvo presente en la la transferencia solemne de los restos de otros cuatro elementos castrenses estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak.