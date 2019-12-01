Trump niega bajas estadounidenses en conflicto con Irán; información oficial confirma 23 muertes

Trump niega bajas estadounidenses en conflicto con Irán; información oficial confirma 23 muertes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 11:50:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su país haya sufrido bajas a causa del conflicto bélico en Medio Oriente que inició el pasado 28 de febrero.

No obstante, las cifras del Departamento de Guerra indican que 23 militares han perdido la vida, ya sea en combate o por diferentes situaciones.

“No hemos perdido un soldado, en los últimos seis o siete meses”, dijo el mandatario estadounidense a medios de comunicación.

Cabe destacar que el líder republicano ha participado en algunas ceremonias en honor a los soldados caídos durante la guerra contra Irán.

Por ejemplo, el 7 de marzo acudió a la base aérea de Dover, en Delaware, para rendir honores a seis militares muertos en un ataque iraní con drones contra una instalación estadounidense en Kuwait.

Mientras que, el 22 de julio estuvo presente en la la transferencia solemne de los restos de otros cuatro elementos castrenses estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak.

Más información de la categoria
Investigan a cabildo de Cuernavaca tras homicidio del regidor Gabriel Rivas
Auto sale del camino y vuelca en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital
Hombre en condición grave, al ser atropellado en la autopista 57 Querétaro-San Luis Potosí 
FGR ejecuta cateo en predio en La Piedad, El Marqués 
Más información de la categoria
Investigan a cabildo de Cuernavaca tras homicidio del regidor Gabriel Rivas
Pronostican lluvias intensas y bajas temperaturas en el norte del país
Detienen a elemento de la Guardia Nacional por feminicidio de compañera en Culiacán
Joven es ultimado a balazos tras discusión en La Ruana, Michoacán