Trump minimiza nuevas fotos suyas con Epstein y varias mujeres publicadas por demócratas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 11:19:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que las nuevas fotografías reveladas por los demócratas en las que aparece con el pederasta Jeffrey Epstein y varias mujeres de identidad protegida, “no son gran cosa”.

En un encuentro con prensa en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense aseveró que “hay cientos de personas que tiene fotos con él”, en referencia al empresario que presuntamente cometió suicidio en una cárcel de Nueva York.

Asimismo, añadió que todo el mundo va a Palm Beach, Florida, donde el líder republicano tiene su residencia de Mar-a-Lago y admitió que conocía al financiero fallecido en 2019.

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra joven rubia.