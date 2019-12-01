Trump manda mensaje al pueblo de Irán tras ofensiva: "el momento de su libertad está cerca"

Trump manda mensaje al pueblo de Irán tras ofensiva: "el momento de su libertad está cerca"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 12:47:07
Washington, D. C., Estados Unidos, a 28 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso en el cual justificó las acciones militares de su país en contra de Irán.

Además, se dirigió directamente al pueblo iraní a quien dijo, que esta será la única oportunidad “en generaciones” para tomar el poder una vez el grueso de las operaciones militares hayan concluido.

“Los Estados Unidos los están apoyando con una fuerza devastadora y abrumadora. Ahora es el momento para tomar el control de vuestro destino y de desatar un futuro glorioso y próspero”, aseguró el mandatario estadounidense.

Según indicaron fuentes militares a Fox News, la Unión Americana enfoca su ofensiva a las instalaciones militares iraníes, mientras que Israel ataca los centros del gobierno de los ayatolás.

Cabe mencionar que el líder republicano ordenó el ataque sin el apoyo explícito del Congreso.

Según el New York Times, ni siquiera el principal senador demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas, Jack Reed, fue informado por adelantado del ataque.

