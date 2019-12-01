Trump llama a "gordo" a un manifestante que fue expulsado a golpes de un evento multitudinario

Trump llama a "gordo" a un manifestante que fue expulsado a golpes de un evento multitudinario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 13:47:46
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Youngstown, Ohio, Estados Unidos, a 13 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump llamó “gordo” a un manifestante que interrumpió un mitin electoral, el cual fue golpeado por otro asistente y después fue sacado del recinto por agentes de seguridad.

“Oh, tiene que ponerse a dieta. Es un tipo gordo. Tiene que hacer dieta rápido”, añadió el líder republicano mientras el inconforme, que vestía una playera con la leyenda “publiquen los archivos de Epstein” era evacuado del lugar.

Luego del episodio violento en Youngstown, Ohio, el mandatario estadounidense ironizó y declaró que el hombre “se fue a casa con su mamá”.

El evento en Ohio fue en apoyo a los candidatos republicanos previo a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Cabe mencionar que durante esta temporada electoral se han registrado episodios parecidos en los que manifestantes interrumpen los discursos del presidente Trump.

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