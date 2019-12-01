Trump lanza ultimátum a Irán sobre el estrecho de Ormuz y advierte posibles ataques

Trump lanza ultimátum a Irán sobre el estrecho de Ormuz y advierte posibles ataques
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 21:14:55
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Washington, D.C., Estados Unidos, 21 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, emitió un ultimátum dirigido a Irán en el que exige la reapertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, advirtiendo que, de no cumplirse esta condición, su país podría emprender acciones contra infraestructura eléctrica iraní.

El posicionamiento fue difundido a través de redes sociales, donde el mandatario estadounidense señaló que la reapertura debe realizarse “completamente y sin amenazas”, destacando la importancia estratégica de esta vía marítima para el comercio internacional de energía.

En el mensaje, Trump advirtió que, en caso de incumplimiento, Estados Unidos llevaría a cabo ataques dirigidos contra centrales eléctricas iraníes, comenzando por las de mayor capacidad.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles para el tránsito global de petróleo, por lo que cualquier tensión en la zona genera preocupación en los mercados internacionales y en la estabilidad geopolítica de la región.

Hasta el momento, autoridades iraníes no han emitido una respuesta oficial al ultimátum. Entretanto, analistas internacionales advierten que este tipo de declaraciones podría incrementar la tensión entre ambas naciones y tener repercusiones en la seguridad energética global.

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