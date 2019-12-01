Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 08:21:51

Estados Unidos, a 27 de noviembre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su plataforma Truth Social durante el Día de Acción de Gracias, en el que lanzó acusaciones contra inmigrantes, personas de origen somalí, sectores liberales y una agencia de su propio Gobierno.

En su publicación, el mandatario utilizó el saludo tradicional de la celebración para cuestionar a quienes, según él, han llevado al país hacia una postura de izquierda radical. También hizo señalamientos sobre presuntos delitos, fraudes y posibles cambios en la propiedad privada.

Entre sus declaraciones, Trump acusó a la Oficina de Análisis Económico (BEA), dependiente del Departamento de Comercio, de manipular cifras oficiales, aunque no presentó pruebas para respaldar esa afirmación. El organismo es responsable de elaborar estadísticas económicas de Estados Unidos.

El presidente también habló sobre las remodelaciones que impulsa en la Casa Blanca y aseguró que algunas de las críticas a las obras se deben a interpretaciones equivocadas.

Las declaraciones se difundieron semanas después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano registró pérdidas que modificarán la composición del Congreso a partir de enero.

Trump pasó el Día de Acción de Gracias con su familia en Florida, en el Trump International Golf Club, ubicado en West Palm Beach. Además, tenía previsto comunicarse por teléfono con integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la jornada.